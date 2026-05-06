В Україні з'являться "військові компанії", закон мають ухвалити цьогоріч

В Україні до кінця року створять законодавчу базу для приватних військових компаній та ухвалять закон про обіг цивільної вогнепальної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, команда Офісу президента, МВС та розвідка вже готують законодавчу основу для створення українського аналога приватних військових компаній.
Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в таких організаціях, тому Україні потрібна власна державна відповідь на цей запит.
"Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону", - зазначив глава держави.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також доповів про підготовку змін до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної вогнепальної зброї.
До розробки долучилися парламентарі, військові, правоохоронці, представники бізнесу та громадськості.
"Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що питання підвищення ефективності роботи державного апарату залишається в центрі уваги влади. Президент Володимир Зеленський вже анонсував кадрові перестановки в Кабміні та перезавантаження держпідприємств, наголосивши на необхідності посилення управлінської ефективності та взаємодії з парламентом.
Також глава держави підкреслив ключову роль народних депутатів у цьому процесі для оперативного втілення рішень.
Окрім кадрових питань, Україна продовжує системну роботу з повернення та захисту своїх активів на міжнародній арені.
Зокрема, 6 травня стало відомо, що Угорщина повернула Україні викрадені гроші та цінності "Ощадбанку", які раніше, у березні, були захоплені угорськими спецслужбами. Усі викрадені цінності вже знаходяться на українській території.