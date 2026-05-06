В Украине появятся "военные компании", закон должны принять в этом году

Подготовка закона о военных компаниях

По словам президента, команда Офиса президента, МВД и разведка уже готовят законодательную основу для создания украинского аналога частных военных компаний.

Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях, поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос.

"Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона", - отметил глава государства.

Изменения в закон об оружии

Министр внутренних дел Игорь Клименко также доложил о подготовке изменений в законопроект, который будет регулировать оборот гражданского огнестрельного оружия.

К разработке присоединились парламентарии, военные, правоохранители, представители бизнеса и общественности.

"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и урегулирует реально ситуацию для тех, кто владеет оружием", - добавил Зеленский.