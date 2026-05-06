В Україні з'являться "військові компанії", закон мають ухвалити цьогоріч

В Україні до кінця року створять законодавчу базу для приватних військових компаній та ухвалять закон про обіг цивільної вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Підготовка закону про військові компанії

За словами президента, команда Офісу президента, МВС та розвідка вже готують законодавчу основу для створення українського аналога приватних військових компаній.

Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в таких організаціях, тому Україні потрібна власна державна відповідь на цей запит.

"Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону", - зазначив глава держави.

Зміни до закону про зброю

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також доповів про підготовку змін до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної вогнепальної зброї.

До розробки долучилися парламентарі, військові, правоохоронці, представники бізнесу та громадськості.

"Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю", - додав Зеленський.