В Украине появятся "военные компании", закон должны принять в этом году
В Украине до конца года создадут законодательную базу для частных военных компаний и примут закон об обороте гражданского огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Подготовка закона о военных компаниях
По словам президента, команда Офиса президента, МВД и разведка уже готовят законодательную основу для создания украинского аналога частных военных компаний.
Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях, поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос.
"Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона", - отметил глава государства.
Изменения в закон об оружии
Министр внутренних дел Игорь Клименко также доложил о подготовке изменений в законопроект, который будет регулировать оборот гражданского огнестрельного оружия.
К разработке присоединились парламентарии, военные, правоохранители, представители бизнеса и общественности.
"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и урегулирует реально ситуацию для тех, кто владеет оружием", - добавил Зеленский.
Зеленский анонсировал кадровые перестановки
Напомним, что вопрос повышения эффективности работы государственного аппарата остается в центре внимания власти. Президент Владимир Зеленский уже анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и перезагрузку госпредприятий, отметив необходимость усиления управленческой эффективности и взаимодействия с парламентом.
Также глава государства подчеркнул ключевую роль народных депутатов в этом процессе для оперативного воплощения решений.
Кроме кадровых вопросов, Украина продолжает системную работу по возвращению и защите своих активов на международной арене.
В частности, 6 мая стало известно, что Венгрия вернула Украине похищенные деньги и ценности "Ощадбанка", которые ранее, в марте, были захвачены венгерскими спецслужбами. Все похищенные ценности уже находятся на украинской территории.