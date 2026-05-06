В Украине появятся "военные компании", закон должны принять в этом году

21:38 06.05.2026 Ср
2 мин
Президент дал поручение, которое может изменить подход к безопасности в стране
aimg Сергей Козачук
В Украине появятся "военные компании", закон должны принять в этом году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
В Украине до конца года создадут законодательную базу для частных военных компаний и примут закон об обороте гражданского огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Подготовка закона о военных компаниях

По словам президента, команда Офиса президента, МВД и разведка уже готовят законодательную основу для создания украинского аналога частных военных компаний.

Ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в таких организациях, поэтому Украине нужен собственный государственный ответ на этот запрос.

"Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона", - отметил глава государства.

Изменения в закон об оружии

Министр внутренних дел Игорь Клименко также доложил о подготовке изменений в законопроект, который будет регулировать оборот гражданского огнестрельного оружия.

К разработке присоединились парламентарии, военные, правоохранители, представители бизнеса и общественности.

"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия и урегулирует реально ситуацию для тех, кто владеет оружием", - добавил Зеленский.

Зеленский анонсировал кадровые перестановки

Напомним, что вопрос повышения эффективности работы государственного аппарата остается в центре внимания власти. Президент Владимир Зеленский уже анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и перезагрузку госпредприятий, отметив необходимость усиления управленческой эффективности и взаимодействия с парламентом.

Также глава государства подчеркнул ключевую роль народных депутатов в этом процессе для оперативного воплощения решений.

Кроме кадровых вопросов, Украина продолжает системную работу по возвращению и защите своих активов на международной арене.

В частности, 6 мая стало известно, что Венгрия вернула Украине похищенные деньги и ценности "Ощадбанка", которые ранее, в марте, были захвачены венгерскими спецслужбами. Все похищенные ценности уже находятся на украинской территории.

Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет