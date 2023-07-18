В Україні створять мережу реабілітаційних центрів, - Зеленський

За словами президента, продовжується робота над підготовкою Доктрини України, спрямованої на вирішення питань післявоєнної трансформації, а також для допомоги громадянам.

"Міністр охорони здоров'я та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі", - зазначив Зеленський.

Глава Української держави розповів про зустріч із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), яке є одним із найбільших у світі інститутів підтримки економічного та соціального розвитку.

"Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID, яку в Україні вже знають", - уточнив Зеленський.

Так, додав президент, Японська агенція зараз реалізує програму екстреного відновлення в Україні. Обсяг програми складає 500 мільйонів доларів.

"Загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І в нас є потенціал для збільшення співпраці - саме про це говорили: розмінування, енергетика, проекти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо - будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни", - наголосив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про створення мережі реабілітаційних центрів в Україні

Допомога Україні від Японії

Японія з початку повномасштабного вторгнення засудила російську агресію проти України, але не передавала летального озброєння, надавала гуманітарну допомогу та підтримала економічні санкції.

У березні у парламенті Японії заговорили про надання Україні військової допомоги. Додамо також, що нещодавно стало відомо про те, що Токіо хоче передати систему виявлення дронів.

18 липня президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танака прибув з візитом до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, і сторони обговорили пріоритетні напрямки діяльності JICA в Україні.