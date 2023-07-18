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Зеленський обговорив з представниками Японії відбудову України

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Київ, Вівторок 18 липня 2023 21:32
Зеленський обговорив з представниками Японії відбудову України Фото: Володимир Зеленський та Акіхіко Танака (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танака прибув з візитом до Києва. Він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Японії за лідерство та підтримку України під час головування в G7. Зеленський також подякував Японському агентству міжнародного співробітництва, яке з початку повномасштабно війни надало Україні допомогу на понад 1,1 млрд доларів.

Зеленський та Танака під час зустрічі обговорили пріоритетні напрями діяльності JICA в Україні. Президент наголосив на залученні Японії до виробництва обладнання для розмінування, розбудови мережі реабілітаційних центрів для ветеранів та військових, а також виробництва енергетичного обладнання.

Крім того, агентство JICA приєднається до модернізації Бортницької станції аерації в Києві.

Українська та японська сторона також обговорили виробництво енергетичного обладнання, літієвих акумуляторів, водню й автомобілів.

Допомога Японії для України

Японія від початку повномасштабного вторгнення засудила російську агресію проти України, але не передавала летальне озброєння, надавала гуманітарну допомогу та підтримала економічні санкції.

У березні цього року у парламенті Японії заговорили про надання Україні військової допомоги, а нещодавно стало відомо, що Токіо вирішив передати систему виявленні дронів.

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