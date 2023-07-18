В Украине создадут сеть реабилитационных центров, - Зеленский

По словам президента, продолжается работа над подготовкой Доктрины Украины, направленной на решение вопросов послевоенной трансформацией, а также для помощи гражданам.

"Министр здравоохранения и Министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Различный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", - отметил Зеленский.

Глава Украинского государства рассказал о встрече с руководителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое является одним из крупнейших в мире институтов поддержки экономического и социального развития.

"Ее работа схожа с работой, например, американского USAID, которую в Украине уже знают", - уточнил Зеленский.

Так, добавил президент, Японское агентство сейчас реализует программу экстренного восстановления в Украине. Объем программы составляет 500 миллионов долларов.

"В целом же за время с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки более чем на миллиард долларов. И у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества - именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование. Очень важно строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны". - подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о создании сети реабилитационных центров в Украине

Помощь Украине от Японии

Япония с начала полномасштабного вторжения осудила российскую агрессию против Украины, но не передавала летальное вооружение, оказывала гуманитарную помощь и поддержала экономические санкции.

В марте в парламенте Японии заговорили о предоставлении Украине военной помощи. Добавим также, что недавно стало известно о том, что Токио хочет передать систему обнаружению дронов.

18 июля президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, и стороны обсудили приоритетные направления деятельности JICA в Украине.