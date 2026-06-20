В Україні створять меморіал Героїв Небесної Сотні, проєкт вже погодили

За його словами, учасники громадських слухань, серед яких були експерти, архітектори та родини загиблих Героїв Небесної Сотні, погодили проєкт Національного меморіального комплексу та майбутньої музейної експозиції.

"Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв", - наголосив Буданов.

Майбутній меморіал стане гідним простором пам'яті про подвиг Героїв Небесної Сотні, який суттєво вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною української ідентичності.

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Керівник ОП підкреслив, що саме цю ідентичність українці сьогодні продовжують відстоювати на полі бою, захищаючи право самостійно визначати власне майбутнє та жити у незалежній державі.

"Цей меморіал - подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації", - додав він.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив реалізувати цей проєкт у пріоритетному порядку.

"Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи", - підсумував Буданов.