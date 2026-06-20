В Украине создадут мемориал Героям Небесной Сотни, проект уже согласован

По его словам, участники общественных слушаний, среди которых были эксперты, архитекторы и семьи погибших Героев Небесной Сотни, одобрили проект Национального мемориального комплекса и будущей музейной экспозиции.

"Украина наконец приступает к строительству Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни. Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев", - подчеркнул Буданов.

Будущий мемориал станет достойным местом памяти о подвиге Героев Небесной Сотни, который существенно повлиял на формирование современной украинской нации и стал неотъемлемой частью украинской идентичности.

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Глава ОП подчеркнул, что именно эту идентичность украинцы сегодня продолжают отстаивать на поле боя, защищая право самостоятельно определять собственное будущее и жить в независимом государстве.

"Этот мемориал - благодарность Героям от украинского народа за их подвиг, который стал частью стержня нашей нации", - добавил он.

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил реализовать этот проект в приоритетном порядке.

"Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы. Местом, где каждое следующее поколение украинцев сможет понять цену нашей свободы", - подытожил Буданов.