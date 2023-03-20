В Україні створять координаційний штаб для вирішення проблем переселенців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

За його словами, сьогодні, 20 березня, відбулася нарада, в якій взяли участь нардепи, а також міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук та міністр соцполітики Оксана Жолнович. Головними темами обговорень стали житло, працевлаштування та допомога від держави для переселенців.

"Розглянули проблемні питання, з якими найчастіше стикаються ВПО (внутрішньо переміщені особи - ред.), та варіанти їх оперативного вирішення. Для цього буде створено координаційний штаб за участю урядовців та парламентарів. Також мають комплексно залучити до роботи з ВПО обласні адміністрації на рівні заступників голів", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що одним з пріоритетів на цей рік є відновлення житла, яке було знищено росіянами, щоб люди змогли повернутися додому.