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6600 гривень для ВПО. Як отримати виплати від ще однієї організації

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Понеділок 13 березня 2023 18:09
6600 гривень для ВПО. Як отримати виплати від ще однієї організації Фото: Виплати в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які постраждали від війни, можуть подати заявку на виплати від міжнародних організацій у 2023 році.

Французька гуманітарна організація ACTED відновила грошову допомогу українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

Хто може претендувати на виплати

Міжнародна організація ACTED надає грошову підтримку переселенцям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Виплати передбачені людям із такими критеріями вразливості:

  • самотні матері чи батьки, якы виховують дітей;
  • люди похилого віку – від 60 років;
  • сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю;
  • багатодітні сім'ї;
  • сім'ї з вагітними та годуючими жінками та з малорухливими людьми, які потребують сторонньої турботи;
  • сім'ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Допомога виплачується одноразово за три місяці на всіх членів сім'ї. Сума складає – 2200 грн на місяць на людину. Виплати будуть нараховані на картку банку або виплачені у відділенні Ощадбанку чи Укрпошти.

6600 гривень для ВПО. Як отримати виплати від ще однієї організаціїФото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Як можна зареєструватися на допомогу від ACTED

Для реєстрації потрібно буде надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізити банківської картки (IBAN).

Заявка розглядається протягом місяця. Після цього має надійти SMS з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.

На сторінці організації попереджають не надавати свої дані шахраям:

"Під час роботи, взаємодії та спілкуванні з нашими працівниками, ми ніколи не запитуємо ПІН код або CVV код банківської карти. Якщо вас просять повідомити ці дані – це шахраї", – зазначаються в ACTED.

Для реєстрації треба звертатися тільки за телефонами гарячої лінії 0800 334 589 та кол-центру 0800 336 936.

Нагадаємо, ми писали, що уже третя організація відновила виплати по 6600 гривень.

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