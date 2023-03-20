В Украине создадут координационный штаб для решения проблем переселенцев
Кабмин намерен создать координационный штаб, который займется решением проблем переселенцев. Туда войдут чиновники правительства и парламентарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По его словам, сегодня, 20 марта, прошло совещание, в котором приняли участие нардепы, а также министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук и министр соцполитики Оксана Жолнович. Главными темами обсуждений стали жилье, трудоустройство и помощь от государства для переселенцев.
"Рассмотрели проблемные вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются ВПЛ (внутренне перемещенные лица - ред.), и варианты их оперативного решения. Для этого будет создан координационный штаб с участием чиновников и парламентариев. Также должны комплексно привлечь к работе с ВПЛ областные администрации на уровне заместителей председателей", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что одним из приоритетов на этот год является восстановление жилья, которое было уничтожено россиянами, чтобы люди смогли вернуться домой.
Напомним, украинцы, пострадавшие от войны, могут подать заявку на выплаты от еще одной международной организации.
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