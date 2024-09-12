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В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців: що про нього відомо

Четвер 12 вересня 2024 12:47
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В Україні створять єдиний реєстр військовослужбовців: що про нього відомо Фото: українські військовослужбовці (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Наразі завершується робота над важливим українським законопроєктом, спрямованим на створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександра Федієнко

Відомо, що ініціатива передбачає внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та додавання нової статті 25-1, яка регулюватиме функціонування цього реєстру. Зазначається, що впровадження такого реєстру сприятиме ефективнішому управлінню військовим обліком, забезпеченню безпеки обробки й зберігання даних.

"Без перебільшення можу сказати, що це достатньо важкий законопроєкт, де треба врахувати багато чутливих питань та забезпечити безпеку обробки, зберігання, розповсюдження тих даних які там знаходяться", - заявив Федієнко.

Цей проєкт є важливим кроком у напрямку цифровізації військової сфери. Зокрема, створення реєстру є ключовим елементом для налагодження роботи мобільного застосунку "Армія+", що дозволить військовослужбовцям та командирам мати єдиний ідентифікатор для обміну інформацією. Зазначимо, що у майбутньому Міністерство оборони планує надалі розширювати функціонал додатку на інші підрозділи сил національної безпеки, зокрема, на Службу безпеки України.

Запровадження Єдиного реєстру військовослужбовців сприятиме більш точному і прозорому обліку військових кадрів. Цифровізація бойових розпоряджень також допоможе знизити бюрократичні перепони та підвищити оперативність дій.

"Вже незабаром він (законопроєкт, - ред.) буде зареєстрований та з’явиться на сайті Верховна Рада України", - повідомив Федієнко.

Цифровізація армії в Україні

У 2024 році Україна зробила важливі кроки до цифровізації сфери оборони. Одним із ключових досягнень стало розроблення законопроєкту щодо створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, що спростить управління військовим обліком та забезпечить надійність зберігання персональних даних. Це рішення дозволить інтегрувати всі дані військових в єдину систему, що полегшить взаємодію між різними структурами. Почала роботу електронна система "Оберіг", яка збирає дані про всіх військовозобов'язаних.

Також було запроваджено мобільний застосунок "Армія+", який дозволяє військовослужбовцям і командирам обмінюватися інформацією через єдиний цифровий ідентифікатор.

В Україні почав діяти додаток "Резерв+", який має на меті спрощення обліку всіх військовозобов'язаних громадян України.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності оборонної системи країни та її адаптацію до сучасних викликів.

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