В Украине создадут единый реестр военнослужащих: что о нем известно

В настоящее время завершается работа над важным украинским законопроектом, направленным на создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александра Федиенко.

Известно, что инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и добавление новой статьи 25-1, которая будет регулировать функционирование этого реестра. Отмечается, что внедрение такого реестра будет способствовать более эффективному управлению военным учетом, обеспечению безопасности обработки и хранения данных.

"Без преувеличения могу сказать, что это достаточно тяжелый законопроект, где нужно учесть много чувствительных вопросов и обеспечить безопасность обработки, хранения, распространения данных, которые там находятся", - заявил Федиенко.

Этот проект является важным шагом в направлении цифровизации военной сферы. В частности, создание реестра является ключевым элементом для отладки работы мобильного приложения "Армия+", что позволит военнослужащим и командирам иметь единый идентификатор для обмена информацией. Отметим, что в будущем Министерство обороны планирует расширять функционал приложения на другие подразделения сил национальной безопасности, в частности, на Службу безопасности Украины.

Введение Единого реестра военнослужащих будет способствовать более точному и прозрачному учету военных кадров. Цифровизация боевых предписаний также поможет снизить бюрократические преграды и повысить оперативность действий.

"Уже в скором времени он (законопроект, - ред.) будет зарегистрирован и появится на сайте Верховной Рады Украины", - сообщил Федиенко.

Цифровизация армии в Украине

В 2024 году Украина сделала важные шаги по цифровизации сферы обороны. Одним из ключевых достижений стала разработка законопроекта о создании Единого государственного реестра военнослужащих, что упростит управление военным учетом и обеспечит надежность хранения персональных данных. Это решение позволит интегрировать все данные военных в единую систему, что облегчит взаимодействие между разными структурами. Начала работу электронная система "Оберег", собирающая данные обо всех военнообязанных.

Также было введено мобильное приложение "Армия+", позволяющее военнослужащим и командирам обмениваться информацией через единый цифровой идентификатор.

В Украине начало действовать приложение "Резерв+", целью которого является упрощение учета всех военнообязанных граждан Украины.

Эти изменения направлены на повышение эффективности оборонной системы страны и ее адаптацию к современным вызовам.