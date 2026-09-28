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В Украине создали уникальную технологию десантирования НРК с дронов (видео)

13:35 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине создали уникальную технологию десантирования НРК с дронов (видео) Фото: в Украине создали уникальную технологию десантирования НРК из дронов (Getty Images)
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Бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Brave1.

Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".

Такую тактику применения освоили всего несколько подразделений. Alter Ego разработали свой специализированный НРК "Десантник" и решение для точного сброса с бомбера. Весь процесс от идеи до боевого внедрения занял 10 дней.

На счету у "Десантника" уже есть подтвержденные поражения. В частности, были уничтожены укрытие и личный состав противника.

"В военном деле между созданием технологии, ее первым применением и моментом, когда о ней можно говорить публично, может пройти немало времени. Пока об уникальной удачной высадке НРК нельзя было рассказывать, "Десантник" уже проходил испытания и выполнял свою работу", - отметили в 93-й отдельной механизированной бригаде.

Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

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