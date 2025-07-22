В Украине создали уникальные комплексы для F-16: почему они важны
Воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как отмечается, мобильные комплексы разработали, закупили и передали Воздушным Силам благотворительный фонд "Вернись живым" вместе с Министерством обороны и при поддержке государственной компании "Укрнафта".
В рамках инициативы под названием "Проект 61" удалось создать уникальную мобильную экосистему, которая отвечает реальным потребностям фронта.
Фото: в Украине создали уникальные комплексы для F-16 (facebook.com/kpszsu)
Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся на самолеты и аэродромы. Речь идет о трех ключевых модулях:
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Комплекс планирования миссий - мобильная база для предполетного брифинга пилотов и сопровождения бортов в ближней зоне.
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Два комплекса подготовки авиационного вооружения - ускоряют проверку и подготовку боеприпасов, а также упрощают их крепление к самолету.
"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", - рассказывает Сергей, представитель проекта.
В Воздушных силах добавили, что финансовую поддержку для реализации этого проекта предоставила "Укрнафта", которая внесла почти 49,5 миллиона гривен.
F-16 для Украины
Напомним, что Нидерланды, Дания и Бельгия стали лидерами авиационной коалиции, которая работает над передачей Украине истребителей F-16.
В июле 2024 года Нидерланды официально завершили процедуру разрешения на экспорт 24 боевых самолетов в Украину. Уже в августе появилась информация, что первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы, однако детали о количестве самолетов и странах, которые их передали, не разглашаются.
В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш".
В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.
В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.
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