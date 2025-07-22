В Украине создали уникальные комплексы для F-16: почему они важны

Воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. Это позволит максимально эффективно использовать самолеты во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Воздушных силах добавили, что финансовую поддержку для реализации этого проекта предоставила "Укрнафта", которая внесла почти 49,5 миллиона гривен.

"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", - рассказывает Сергей, представитель проекта.

Два комплекса подготовки авиационного вооружения - ускоряют проверку и подготовку боеприпасов, а также упрощают их крепление к самолету.

Комплекс планирования миссий - мобильная база для предполетного брифинга пилотов и сопровождения бортов в ближней зоне.

Комплексы значительно повышают мобильность авиации в условиях войны, когда российские войска охотятся на самолеты и аэродромы. Речь идет о трех ключевых модулях:

В рамках инициативы под названием "Проект 61" удалось создать уникальную мобильную экосистему, которая отвечает реальным потребностям фронта.

Как отмечается, мобильные комплексы разработали, закупили и передали Воздушным Силам благотворительный фонд "Вернись живым" вместе с Министерством обороны и при поддержке государственной компании "Укрнафта".

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды, Дания и Бельгия стали лидерами авиационной коалиции, которая работает над передачей Украине истребителей F-16.

В июле 2024 года Нидерланды официально завершили процедуру разрешения на экспорт 24 боевых самолетов в Украину. Уже в августе появилась информация, что первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы, однако детали о количестве самолетов и странах, которые их передали, не разглашаются.

В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш".

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.

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