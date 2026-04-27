В Україні створили ШІ-сервіс для пошуку тварин: як працює PetRadar і кому він корисний

11:18 27.04.2026 Пн
2 хв
ШІ-платформа використовує нейромережі для миттєвого пошуку чотирилапих улюбленців
aimg Ольга Завада
PetRadar.ai допоможе знайти улюбленця, який загубився (фото: FreeePik)

Українські розробники створили PetRadar.ai - безкоштовний інструмент на базі ШІ, що автоматизує пошук тварин та значно підвищує шанси на їхнє повернення додому.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис користувача з ніком fruzzy_null у Threads.

Більше цікавого: ШІ з відкритим кодом проти закритих систем: як DeepSeek V4 Pro кидає виклик OpenAI

Як працює сервіс

В основі PetRadar лежить складна нейромережа, що навчена розпізнавати морди котів та собак. Принцип роботи сервісу:

  • Потрібно завантажити фото знайденої або загубленої тварини.
  • Система аналізує зображення та створює унікальний "візуальний відбиток".
  • Алгоритм шукає збіги серед усіх тварин, зареєстрованих у регіоні.

Завдяки автоматичному крос-матчингу (cross-matching) платформа сама порівнює бази загублених та знайдених тварин. Якщо система знаходить схожість, власник миттєво отримує сповіщення на електронну пошту.

Так виглядає картка-флаєр загубленого домашнього улюбленця (скриншот: fruzzy_null)

Функціонал PetRadar

Розробники подбали про те, щоб сервіс був не лише технологічним, а й практичним. Що доступно для користувача:

Автоматична геолокація - система витягує GPS-дані з метаданих фотографії, щоб визначити точне місце втрати чи знахідки;

Карта допоможе побачити місце, де загубилася тварина (скриншот: fruzzy_null)

PDF-флаєри - сервіс автоматично генерує готовий до друку оголошення з унікальним QR-кодом, який веде на картку тварини;

Мапа регіону - користувачі можуть бачити на інтерактивній карті всіх тварин, яких шукають або які були знайдені поблизу;

Інтеграція соцмереж - кожна тварина має окрему картку, яку можна швидко поширити у Facebook, Instagram або Telegram.

Важливість для спільноти pet-friendly

PetRadar підтримує 23 мови - це робить його ефективним інструментом навіть для тих, хто вимушено переїхав. Сервіс є повністю безкоштовним та не містить реклами.

Розробники наголошують, що ефективність пошуку прямо залежить від якості та кількості даних: до однієї картки тварини можна додати до трьох фотографій - це значно підвищує точність роботи ШІ.

Платформа відображає вичерпний перелік втрачених тваринок (скриншот: fruzzy_null)

Як долучитися до ініціативи?

Головна проблема таких проєктів - популяризація. Щоб сервіс працював ефективно, потрібна участь чималої кількості людей. .

Що більше користувачів у конкретному регіоні додають інформацію на PetRadar, то вищою стає точність пошуку.

Більше по темі:
Штучний інтелект