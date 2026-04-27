В Украине создали ИИ-сервис для поиска животных: как работает PetRadar и кому он полезен

Как работает сервис

В основе PetRadar лежит сложная нейросеть, обученная распознавать морды кошек и собак. Принцип работы сервиса:

Нужно загрузить фото найденного или потерянного животного.

Система анализирует изображение и создает уникальный "визуальный отпечаток".

Алгоритм ищет совпадения среди всех животных, зарегистрированных в регионе.

Благодаря автоматическому кросс-матчингу (cross-matching) платформа сама сравнивает базы утерянных и найденных животных. Если система находит сходство, владелец мгновенно получает оповещение на электронную почту.

Так выглядит карточка-флаер потерянного домашнего любимца (скриншот: fruzzy_null)

Функционал PetRadar

Разработчики позаботились о том, чтобы сервис был не только технологичным, но и практичным. Что доступно для пользователя:

Автоматическая геолокация - система извлекает GPS-данные из метаданных фотографии, чтобы определить точное место потери или находки;

Карта поможет увидеть место, где потерялось животное (скриншот: fruzzy_null)

PDF-флаеры - сервис автоматически генерирует готовое к печати объявление с уникальным QR-кодом, который ведет на карточку животного;

Карта региона - пользователи могут видеть на интерактивной карте всех животных, которых ищут или которые были найдены поблизости;

Интеграция соцсетей - каждое животное имеет отдельную карточку, которую можно быстро распространить в Facebook, Instagram или Telegram.

Важность для сообщества pet-friendly

PetRadar поддерживает 23 языка - это делает его эффективным инструментом даже для тех, кто вынужденно переехал. Сервис является полностью бесплатным и не содержит рекламы.

Разработчики отмечают, что эффективность поиска напрямую зависит от качества и количества данных: к одной карточке животного можно добавить до трех фотографий - это значительно повышает точность работы ИИ.

Платформа отображает исчерпывающий перечень потерянных животных (скриншот: fruzzy_null)

Как присоединиться к инициативе?

Главная проблема таких проектов - популяризация. Чтобы сервис работал эффективно, нужно участие большого количества людей. .

Чем больше пользователей в конкретном регионе добавляют информацию на PetRadar, тем выше становится точность поиска.