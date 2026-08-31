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В Україні створили самоскид Ford з дистанційним управлінням для військових (відео)

10:53 31.08.2026 Пн
2 хв
Вантажівкою управляє оператор у безпечному місці
aimg Костянтин Широкун
В Україні створили самоскид Ford з дистанційним управлінням для військових (відео) Фото: самоскид Ford з дистанційним управлінням створили в Україні (viva.net.ua)
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В Україні розробили та виготовили самоскид Ford з дистанційним управлінням, який під віддаленим керівництвом оператора може виконувати будівельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 783-ї бригади ДССТ.

"Працюємо над новими рішеннями. Впроваджуємо технології. Зберігаємо головне - життя людей. Ми створили самоскид із дистанційним управлінням для перевезення та доставляння вантажів", - зазначили у бригаді.

Повідомляється, що головна мета проекту - максимально зменшити ризик для особового складу. Оператор керує машиною дистанційно, а самоскид виконує необхідні транспортні завдання без постійної присутності водія в кабіні.

"Це не просто модернізація техніки. Це практичне рішення, спрямоване на збереження життя та здоров’я військовослужбовців", - додали військові.

Зазначається, що самоскид американського бренду вже пройшов повний цикл випробувань. Дальність керування, тип зв’язку та інші характеристики розробки не уточнюють.

Нагадаємо, раніше турецька оборонна компанія FNSS презентувала новий плаваючий НРК під назвою U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воді машина розвиває швидкість до 7 вузлів, тоді як на суші її максимальна швидкість сягає 70 км/год.

Також ми писали, що наземні роботизовані комплекси стають дедалі помітнішою частиною озброєння Сил оборони: нещодавно повідомлялося, що НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність і отримав новий тип зв'язку.

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