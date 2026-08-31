В Україні створили самоскид Ford з дистанційним управлінням для військових (відео)

В Україні розробили та виготовили самоскид Ford з дистанційним управлінням, який під віддаленим керівництвом оператора може виконувати будівельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 783-ї бригади ДССТ.

"Працюємо над новими рішеннями. Впроваджуємо технології. Зберігаємо головне - життя людей. Ми створили самоскид із дистанційним управлінням для перевезення та доставляння вантажів", - зазначили у бригаді.

Повідомляється, що головна мета проекту - максимально зменшити ризик для особового складу. Оператор керує машиною дистанційно, а самоскид виконує необхідні транспортні завдання без постійної присутності водія в кабіні.

"Це не просто модернізація техніки. Це практичне рішення, спрямоване на збереження життя та здоров’я військовослужбовців", - додали військові.

Зазначається, що самоскид американського бренду вже пройшов повний цикл випробувань. Дальність керування, тип зв’язку та інші характеристики розробки не уточнюють.