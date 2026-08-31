В Украине создали самосвал Ford с дистанционным управлением для военных (видео)
В Украине разработали и изготовили самосвал Ford с дистанционным управлением, который под удалённым руководством оператора может выполнять строительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 783-й бригады ГОСТ.
"Работаем над новыми решениями. Внедряем технологии. Сохраняем главное - жизнь людей. Мы создали самосвал с дистанционным управлением для перевозки и доставки грузов", - отметили в бригаде.
Сообщается, что главная цель проекта – максимально уменьшить риск для личного состава. Оператор управляет машиной дистанционно, а самосвал выполняет необходимые транспортные задания без постоянного присутствия водителя в кабине.
"Это не просто модернизация техники. Это практическое решение, направленное на сохранение жизни и здоровья военнослужащих", – добавили военные.
Отмечается, что самосвал американского бренда уже прошел полный цикл испытаний. Дальность управления, тип связи и другие характеристики разработки не уточняются.
Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.
Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.