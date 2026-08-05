В Україні створили "розумний" комплекс з дронами на оптоволокні (відео)

За інформацією розробників, наземна станція здатна одночасно працювати з п'ятьма безпілотниками, передавати відео в режимі реального часу та швидко перемикатися між ними.

Крім того, система оснащена функціями автоматичного виявлення цілей із використанням технологій штучного інтелекту, а також підтримує трансляцію відео до платформ DELTA і "Вежа". Максимальна заявлена дальність польоту оптоволоконних FPV-дронів "Хижак" становить до 30 кілометрів.

У компанії 3DTech зазначають, що безпілотний авіаційний комплекс HYDRA "Хижак" REBOFF Digital призначений для групового застосування, забезпечує високу інтенсивність ураження, одночасні вильоти кількох апаратів і проведення скоординованих масованих атак.

Також розробники повідомили, що комплекс уже представлений на платформах DOT-Chain та Brave1 Market.