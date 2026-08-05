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В Україні створили "розумний" комплекс з дронами на оптоволокні (відео)

12:12 05.08.2026 Ср
2 хв
Розробники показали відео нового продукту
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні створили "розумний" комплекс з дронами на оптоволокні (скрін відео)

Українська 3DTech показала безпілотний авіаційний комплекс HYDRA Хижак REBOFF Digital, до якого входять оптоволоконні FPV-дрони "Хижак" і наземна станція Hydra керування групою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію компанії.

За інформацією розробників, наземна станція здатна одночасно працювати з п'ятьма безпілотниками, передавати відео в режимі реального часу та швидко перемикатися між ними.

Крім того, система оснащена функціями автоматичного виявлення цілей із використанням технологій штучного інтелекту, а також підтримує трансляцію відео до платформ DELTA і "Вежа". Максимальна заявлена дальність польоту оптоволоконних FPV-дронів "Хижак" становить до 30 кілометрів.

У компанії 3DTech зазначають, що безпілотний авіаційний комплекс HYDRA "Хижак" REBOFF Digital призначений для групового застосування, забезпечує високу інтенсивність ураження, одночасні вильоти кількох апаратів і проведення скоординованих масованих атак.

Також розробники повідомили, що комплекс уже представлений на платформах DOT-Chain та Brave1 Market.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна випробовує новий далекобійний БПЛА Bravo, який може уражати цілі на відстані до 2000 км.

Також ми писали, що раніше компанія BlueBird Tech представила нові надлегкі спрямовані антени Yagi-Uda Lite 750 та Yagi-Uda Lite 915 для ударних дронів.

Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого впроваджувати їх до порту для конфіскації.

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