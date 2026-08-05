В Украине создали "умный" комплекс с дронами на оптоволокне (видео)

Украинская 3DTech показала беспилотный авиационный комплекс HYDRA Хищник REBOFF Digital, в который входят оптоволоконные FPV-дроны "Хищник" и наземная станция Hydra управления группой дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании.
По информации разработчиков, наземная станция способна одновременно работать с пятью беспилотниками, передавать видео в режиме реального времени и быстро переключаться между ними.
Кроме того, система оснащена функциями автоматического обнаружения целей с использованием технологий искусственного интеллекта, а также поддерживает трансляцию видео на платформы DELTA и "Башня". Максимальная заявленная дальность полета оптоволоконных FPV-дронов "Хищник" составляет до 30 километров.
В компании 3DTech отмечают, что беспилотный авиационный комплекс HYDRA "Хищник" REBOFF Digital предназначен для группового применения, обеспечивает высокую интенсивность поражения, одновременные вылеты нескольких аппаратов и проведение скоординированных массированных атак.
Также разработчики сообщили, что комплекс представлен уже на платформах DOT-Chain и Brave1 Market.
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