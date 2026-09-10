В Україні створили НРК з потужним гранатометом (фото, відео)
Компанія DevDroid на виставці MSPO 2026 презентувала Droid TW 40 – розвідувально-ударний НРК з гранатометом калібру 40 мм.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.
Droid TW 40 створений для дистанційного виконання бойових завдань і вогневої підтримки підрозділів без безпосередньої присутності військових у зоні ураження. Використання 40-мм автоматичного гранатомета дозволяє комплексу працювати як із відкритих, так і із закритих вогневих позицій. Дальність ведення вогню становить до 1,5 км.
Для підвищення точності та швидкості виконання бойових завдань Droid TW 40 оснащений вбудованим балістичним обчислювачем і системою наведення за координатами. Тепловізор забезпечує можливість виявлення й супроводу цілей за умов прямої видимості.
Максимальна швидкість руху Droid TW 40 становить до 13 км/год. Запас ходу сягає до 70 км дорогами із твердим покриттям і до 50 км - бездоріжжям. У режимі очікування комплекс може працювати без руху до 120 годин.
Платформа підтримує до 6 типів зв’язку, зокрема радіозв’язок, LTE та супутниковий, і дозволяє оператору керувати платформою та бойовим модулем через єдиний інтерфейс.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, кількість місій наземних роботизованих комплексів (НРК) зросла у 3,3 раза з початку 2026 року. Лише за серпень роботи виконали понад 25 000 логістичних та евакуаційних завдань на передовій.
Також ми писали, що з початку цього року обсяги контрактів на НРК майже вдвічі перевищили торішні показники.