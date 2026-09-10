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В Украине создали НРК с мощным гранатометом (фото, видео)

13:54 10.09.2026 Чт
2 мин
Какие характеристики имеет новый НРК?
aimg Константин Широкун
В Украине создали НРК с мощным гранатометом (фото, видео) Фото: DevDroid представил НРК с гранатометом (пресс-служба компании)
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Компания DevDroid на выставке MSPO 2026 представила Droid TW 40 – разведывательно-ударный НРК с гранатометом калибра 40 мм.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Droid TW 40 создан для дистанционного выполнения боевых задач и огневой поддержки подразделений без непосредственного присутствия военных в зоне поражения. Использование 40-мм автоматического гранатомета позволяет комплексу работать как с открытых, так и закрытых огневых позиций. Дальность ведения огня составляет до 1,5 км.

В Украине создали НРК с мощным гранатометом (фото, видео)

Для повышения точности и скорости выполнения боевых задач Droid TW 40 оснащен встроенным баллистическим вычислителем и системой наведения по координатам. Тепловизор обеспечивает возможность обнаружения и сопровождения целей в условиях прямой видимости.

Максимальная скорость движения Droid TW 40 составляет до 13 км/ч. Запас хода достигает до 70 км по дорогам с твердым покрытием и до 50 км - по бездорожью. В режиме ожидания комплекс может работать без движения до 120 часов.

Платформа поддерживает до 6 типов связи, включая радиосвязь, LTE и спутниковую, и позволяет оператору управлять платформой и боевым модулем через единый интерфейс.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) выросло в 3,3 раза с начала 2026 года . Только за август работы выполнили более 25 000 логистических и эвакуационных задач на передовой.

Также мы писали, что с начала этого года объемы контрактов на НРК почти вдвое превысили прошлогодние показатели .

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