В Україні створили мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей: як скористатися

Нацполіція запустила мобільний застосунок "Reunite Ukraine" для пошуку зниклих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Додаток, розроблений у партнерстві з американською компанією "Find My Parent", допомагатиме возз’єднанню українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані. Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо. Як працює застосунок: Завантажте додаток "Reunite Ukraine" в App Store або Google Play. Створіть профіль, додайте інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективнішим є пошук. Технологія штучного інтелекту додатка порівняє ваші дані із даними членів вашої родини, коли вони також створять профілі. У разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснюють їхню перевірку. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями. Після чого можна швидко зв'язатися зі своїми близькими.