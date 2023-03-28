У Мінреінтеграції назвали встановлену кількість депортованих у РФ дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.