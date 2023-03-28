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У Мінреінтеграції назвали встановлену кількість депортованих у РФ дітей

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Вівторок 28 березня 2023 23:59
У Мінреінтеграції назвали встановлену кількість депортованих у РФ дітей Фото: у Мінреінтеграції назвали встановлену кількість депортованих у РФ дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення в Україну було встановлено майже 20 тисяч випадків депортації дітей на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в Telegram.

Як зазначають у відомстві, збором даних займається Національне інформаційне бюро.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей. Відомо також, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії знаходяться близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування", - розповідають у Мінреінтеграція.

Там додають, що зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності всіх винних у депортації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Також ми писали, що ще місяць тому було встановлено понад 16 тисяч випадків депортації дітей з України.

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