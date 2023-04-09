В Украине создали мобильное приложение для поиска пропавших детей: как пользоваться
Нацполиция запустила мобильное приложение "Reunite Ukraine" для поиска пропавших детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Приложение, разработанное в партнерстве с американской компанией "Find My Parent", будет помогать воссоединению украинских семей, потерявших связь из-за войны или были незаконно депортированы.
Кроме членов семей в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в России или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады и т.д.
Как работает приложение:
- Загрузите приложение "Reunite Ukraine" в App Store или Google Play.
- Создайте профиль, добавьте информацию и фотографии о себе и своей семье, включая разыскиваемого лица. Чем больше информации загружается, тем эффективнее поиск.
- Технология искусственного интеллекта приложения сравнит ваши данные с данными членов вашей семьи, когда они также создадут профили.
- При совпадении информации между двумя профилями сотрудники полиции осуществляют их проверку.
- Лица, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получают уведомления и дают согласие на обмен сообщениями.
- После чего можно быстро связаться со своими близкими.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.
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