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В Україні створили дрон-конструктор (фото)

17:04 31.08.2026 Пн
2 хв
Дрон-конструктор BlueBird Tech має кілька модифікацій
aimg Костянтин Широкун
Фото: в Україні створили дрон-конструктор (Getty Images)

Українська компанія BlueBird Tech представила нову версію дрона літакового типу під назвою "Бебрадрон КІТ".

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Це модульна платформа, яка створена для інженерних команд, що потребують гнучкості у виборі обладнання.

В основі новинки – перевірений в бойових умовах планер "Бебрадрон". Головна і важлива відмінність "Бебрадрон КІТ" полягає в тому, що замовник може самостійно визначати конфігурацію апарата під час замовлення: обирати системи керування, відеопередачі, камери, польотну електроніку, навігаційне обладнання та інші спеціалізовані модулі.

"Бебрадрон КІТ" доступний у кількох варіантах:

  • Base – механічний планер для самостійного монтажу обладнання;
  • ARF – версія з встановленими двигунами;
  • Pro – платформа з налаштованим польотним контролером.

Також BlueBird Tech пропонує індивідуальну конфігурацію – інженери компанії підбирають, встановлюють і налаштовують обладнання відповідно до технічного завдання конкретного замовника.

У компаніїї додали, що "Бебрадрон КІТ" розрахований насамперед на тих, кому стандартної комплектації недостатньо.

Характеристики "Бебрадрон КІТ"

"Бебрадрон КІТ" розвиває крейсерську швидкість 90 км/год і максимальну – до 150 км/год. Тактичний радіус застосування – до 45 км, а максимальна маса корисного навантаження – до 7,5 кг.

Тривалість польоту – сягає 30 хвилин. Запуск здійснюється з пневматичної катапульти. Робоча висота польоту – від 150 до 500 метрів.

Фактичні льотні показники залежать від конфігурації платформи, установленого обладнання, акумулятора, маси та розміщення корисного навантаження, погодних умов і режиму польоту борту.

Нагадаємо, раніше турецька оборонна компанія FNSS презентувала новий плаваючий НРК під назвою U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воді машина розвиває швидкість до 7 вузлів, тоді як на суші її максимальна швидкість сягає 70 км/год.

Також ми писали, що наземні роботизовані комплекси стають дедалі помітнішою частиною озброєння Сил оборони: нещодавно повідомлялося, що НРК Protector вдвічі збільшив вантажопідйомність і отримав новий тип зв'язку.

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