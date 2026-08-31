В Украине создали дрон-конструктор (фото)

Это модульная платформа, созданная для инженерных команд, нуждающихся в гибкости в выборе оборудования.

В основе новинки – проверенный в боевых условиях планер "Бебрадрон". Главное и важное отличие "Бебрадрон КИТ" заключается в том, что заказчик может самостоятельно определять конфигурацию аппарата при заказе: выбирать системы управления, видеопередачи, камеры, полетную электронику, навигационное оборудование и другие специализированные модули.

"Бебрадрон КИТ" доступен в нескольких вариантах:

Base – механический планер для самостоятельного монтажа оборудования;

ARF – версия с установленными двигателями;

Pro – платформа с настроенным полетным контроллером.

Также BlueBird Tech предлагает индивидуальную конфигурацию – инженеры компании подбирают, устанавливают и настраивают оборудование в соответствии с техническим заданием конкретного заказчика.

В компании добавили, что "Бебрадрон КИТ" рассчитан прежде всего на тех, кому стандартной комплектации недостаточно.

Характеристики "Бебрадрон КИТ"

"Бебрадрон КИТ" развивает крейсерскую скорость 90 км/ч и максимальную – до 150 км/ч. Тактический радиус применения – до 45 км, а максимальная масса полезной нагрузки – до 7,5 кг.

Продолжительность полета – достигает 30 минут. Запуск производится с пневматической катапульты. Рабочая высота полета – от 150 до 500 метров.

Фактические летные показатели зависят от конфигурации платформы, установленного оборудования, аккумулятора, массы и полезной нагрузки, погодных условий и режима полета борта.