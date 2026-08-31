В Украине создали дрон-конструктор (фото)

Украинская компания BlueBird Tech представила новую версию дрона самолетного типа под названием "Бебрадрон КИТ".
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.
Это модульная платформа, созданная для инженерных команд, нуждающихся в гибкости в выборе оборудования.
В основе новинки – проверенный в боевых условиях планер "Бебрадрон". Главное и важное отличие "Бебрадрон КИТ" заключается в том, что заказчик может самостоятельно определять конфигурацию аппарата при заказе: выбирать системы управления, видеопередачи, камеры, полетную электронику, навигационное оборудование и другие специализированные модули.
"Бебрадрон КИТ" доступен в нескольких вариантах:
Также BlueBird Tech предлагает индивидуальную конфигурацию – инженеры компании подбирают, устанавливают и настраивают оборудование в соответствии с техническим заданием конкретного заказчика.
В компании добавили, что "Бебрадрон КИТ" рассчитан прежде всего на тех, кому стандартной комплектации недостаточно.
"Бебрадрон КИТ" развивает крейсерскую скорость 90 км/ч и максимальную – до 150 км/ч. Тактический радиус применения – до 45 км, а максимальная масса полезной нагрузки – до 7,5 кг.
Продолжительность полета – достигает 30 минут. Запуск производится с пневматической катапульты. Рабочая высота полета – от 150 до 500 метров.
Фактические летные показатели зависят от конфигурации платформы, установленного оборудования, аккумулятора, массы и полезной нагрузки, погодных условий и режима полета борта.
Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.
Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.