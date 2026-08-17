В Україні створили дрон з фольгою на крилах (фото)

Зазначається, що "Бебрадрон-М" можна використовувати для імітації фальш-цілі під час відпрацювання сценаріїв протидії повітряній розвідці.

Для підвищення радіолокаційної помітності на крила БпЛА наносять фольговані матеріали, після чого апарат створює додаткову радіолокаційну відмітку та дозволяє відпрацьовувати сценарії з великою кількістю повітряних цілей.

Особливості нового БпЛА літакового типу "Бебрадрон-М"

За конструкцією та принципом роботи "Бебрадрон-М" схожий із бойовим безпілотником "Бебрадрон". Відмінності лише є у "начинці" дрона.

Так, нова модифікація не має бойової частини, але може нести корисне навантаження до 2 кг. Крім того, у "Бебрадроні-мішені" відсутній круїз-контроль та навігаційні системи.

Базова комплектація БпЛА літакового типу включає:

сутінкову камеру;

аналоговий відеозв’язок;

керування на частоті 915 МГц;

аккумулятор 6S3P.

Проте, за бажанням замовника конфігурацію можна змінити та встановити потрібні комплектуючі. У такому випадку вартість розраховується окремо залежно від обраної комплектації.

Керується "Бебрадрон-М" оператором. Крейсерська швидкість БпЛА становить 70 км/год, максимальна – до 115 км/год. Тривалість польоту – до 25 хвилин, радіус – до 30 км. Апарат може працювати на висоті від 200 до 700 метрів. "Бебрадрон-М" запускається за допомогою пневмокатапульти та має функцію автозльоту.