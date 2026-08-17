В Украине создали дрон с фольгой на крыльях (фото)

Отмечается, что "Бебрадрон-М" можно использовать для имитации фальш-цели при отработке сценариев противодействия воздушной разведке.

Для повышения радиолокационной заметности на крылья БпЛА наносят фольгированные материалы, после чего аппарат создает дополнительную отметку и позволяет отрабатывать сценарии с большим количеством воздушных целей.

Особенности нового БпЛА самолетного типа "Бебрадрон-М"

По конструкции и принципу работы "Бебрадрон-М" схож с боевым беспилотником "Бебрадрон". Различия только есть в "начинке" дрона.

Да, новая модификация не имеет боевой части, но может нести полезную нагрузку до 2 кг. Кроме того, в "Бебрадроне-мишени" отсутствует круиз-контроль и навигационные системы.

Базовая комплектация БпЛА самолетного типа включает:

сумеречную камеру;

аналоговая видеосвязь;

управление на частоте 915 МГц;

аккумулятор 6S3P.

Однако, по желанию заказчика, конфигурацию можно изменить и установить нужные комплектующие. В этом случае стоимость рассчитывается отдельно в зависимости от выбранной комплектации.

Управляется "Бебрадрон-М" оператором. Крейсерская скорость БПЛА составляет 70 км/ч, максимальная – до 115 км/ч. Продолжительность полета – до 25 минут, радиус – до 30 км. Аппарат может работать на высоте от 200 до 700 метров. "Бебрадрон-М" запускается с помощью пневмокатапульта и имеет функцию автослета.