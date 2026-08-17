В Україні стрімко дорожчає капуста: скільки коштує кілограм і чому ростуть ціни

В Україні почала стрімко дорожчати білокачанна капуста нового врожаю. Ціни вже помітно перевищують показники минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EastFruit.
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Наразі українські господарства пропонують білокачанну капусту по 15-22 гривень за кілограм. У середньому це на 37% дорожче, ніж тижнем раніше.
Тоді максимальна ціна на цю продукцію не перевищувала 18 гривень за кілограм.
При цьому нинішні ціни вже в середньому на 59% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Головною причиною зростання цін аналітики називають дефіцит пропозиції на українському ринку.
Більшість господарств уже завершили сезон продажу ранніх сортів капусти, а пізні сорти ще не почали масово надходити у продаж. Ситуацію ускладнила спекотна погода, через яку дозрівання нового врожаю дещо сповільнилося.
Водночас на полях поширюються хвороби та шкідники, через що якість частини врожаю погіршилася. Як наслідок, якісної капусти на ринку стає менше, що також дозволяє виробникам підвищувати ціни.
Попит на білокачанну капусту при цьому залишається досить високим. Поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції продовжує підштовхувати ціни вгору.
За даними EastFruit, якщо нинішні темпи продажів збережуться, українські фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни на капусту.
Раніше РБК-Україна писало про актуальні ціни на базові продукти в чотирьох великих супермаркетах - "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан" - станом на 17 серпня. Загалом ціни на хліб та соняшникову олію суттєво не змінилися, тоді як яйця в АТБ і Novus подорожчали після завершення акцій, а в Novus знову з'явилася гречка.
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