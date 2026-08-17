В Україні стрімко дорожчає капуста: скільки коштує кілограм і чому ростуть ціни

Головне: Стрімке зростання цін: Білокачанна капуста нового врожаю за останній тиждень подорожчала в середньому на 37%, а порівняно з минулим роком - на 59%.

Білокачанна капуста нового врожаю за останній тиждень подорожчала в середньому на 37%, а порівняно з минулим роком - на 59%. Дефіцит на ринку: Продаж ранніх сортів капусти вже завершився, а масовий збір пізніх сортів ще не розпочався.

Продаж ранніх сортів капусти вже завершився, а масовий збір пізніх сортів ще не розпочався. Вплив спеки та шкідників: Через аномальну спеку дозрівання врожаю затримується, а поширення хвороб зіпсувало якість частини овочів, зменшивши обсяги якісного товару.

Через аномальну спеку дозрівання врожаю затримується, а поширення хвороб зіпсувало якість частини овочів, зменшивши обсяги якісного товару. Прогноз на майбутнє: Попит на капусту залишається високим, тому фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни.

Скільки зараз коштує капуста

Наразі українські господарства пропонують білокачанну капусту по 15-22 гривень за кілограм. У середньому це на 37% дорожче, ніж тижнем раніше.

Тоді максимальна ціна на цю продукцію не перевищувала 18 гривень за кілограм.

При цьому нинішні ціни вже в середньому на 59% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Чому капуста дорожчає

Головною причиною зростання цін аналітики називають дефіцит пропозиції на українському ринку.

Більшість господарств уже завершили сезон продажу ранніх сортів капусти, а пізні сорти ще не почали масово надходити у продаж. Ситуацію ускладнила спекотна погода, через яку дозрівання нового врожаю дещо сповільнилося.

Водночас на полях поширюються хвороби та шкідники, через що якість частини врожаю погіршилася. Як наслідок, якісної капусти на ринку стає менше, що також дозволяє виробникам підвищувати ціни.

Ціни можуть зрости ще більше

Попит на білокачанну капусту при цьому залишається досить високим. Поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції продовжує підштовхувати ціни вгору.

За даними EastFruit, якщо нинішні темпи продажів збережуться, українські фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни на капусту.