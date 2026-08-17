В Украине стремительно дорожает капуста: сколько стоит килограмм и почему растут цены

В Украине начала стремительно дорожать белокочанная капуста нового урожая. Цены уже заметно превышают показатели в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EastFruit.
Главное:
В настоящее время украинские хозяйства предлагают белокочанную капусту по 15-22 гривен за килограмм. В среднем это на 37% дороже, чем неделей раньше.
Тогда максимальная цена на эту продукцию не превышала 18 гривен за килограмм.
При этом нынешние цены уже в среднем на 59% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.
Главной причиной роста цен аналитики называют дефицит предложения на украинском рынке.
Большинство хозяйств уже завершили сезон продаж ранних сортов капусты, а поздние сорта еще не начали массово поступать в продажу. Ситуацию осложнила жаркая погода, из-за которой созревание нового урожая несколько замедлилось.
В то же время на полях распространяются болезни и вредители, из-за чего качество урожая ухудшилось. Как следствие, качественной капусты на рынке становится меньше, что позволяет производителям повышать цены.
Спрос на белокочанную капусту остается достаточно высоким. Сочетание активного спроса и ограниченного предложения продолжает подталкивать цены вверх.
По данным EastFruit, если нынешние темпы продаж сохранятся, украинские фермеры планируют и дальше повышать отпускные цены на капусту.
Ранее РБК-Украина писало об актуальных ценах на базовые продукты в четырех крупных супермаркетах - "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан" - по состоянию на 17 августа. В целом, цены на хлеб и подсолнечное масло существенно не изменились, тогда как яйца в АТБ и Novus подорожали после завершения акций, а в Novus снова появилась гречка.
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