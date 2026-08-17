В Украине стремительно дорожает капуста: сколько стоит килограмм и почему растут цены

Главное: Стремительный рост цен: Белокочанная капуста нового урожая за последнюю неделю подорожала в среднем на 37%, а по сравнению с прошлым годом - на 59%.

Белокочанная капуста нового урожая за последнюю неделю подорожала в среднем на 37%, а по сравнению с прошлым годом - на 59%. Дефицит на рынке: Продажа ранних сортов капусты уже завершилась, а массовый сбор поздних сортов еще не начался.

Продажа ранних сортов капусты уже завершилась, а массовый сбор поздних сортов еще не начался. Воздействие жары и вредителей: Из-за аномальной жары созревание урожая задерживается, а распространение болезней испортило качество части овощей, уменьшив объемы качественного товара.

Из-за аномальной жары созревание урожая задерживается, а распространение болезней испортило качество части овощей, уменьшив объемы качественного товара. Прогноз на будущее: Спрос на капусту остается высоким, поэтому фермеры планируют и дальше повышать отпускные цены.

Сколько сейчас стоит капуста

В настоящее время украинские хозяйства предлагают белокочанную капусту по 15-22 гривен за килограмм. В среднем это на 37% дороже, чем неделей раньше.

Тогда максимальная цена на эту продукцию не превышала 18 гривен за килограмм.

При этом нынешние цены уже в среднем на 59% выше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Почему капуста дорожает

Главной причиной роста цен аналитики называют дефицит предложения на украинском рынке.

Большинство хозяйств уже завершили сезон продаж ранних сортов капусты, а поздние сорта еще не начали массово поступать в продажу. Ситуацию осложнила жаркая погода, из-за которой созревание нового урожая несколько замедлилось.

В то же время на полях распространяются болезни и вредители, из-за чего качество урожая ухудшилось. Как следствие, качественной капусты на рынке становится меньше, что позволяет производителям повышать цены.

Цены могут вырасти еще больше

Спрос на белокочанную капусту остается достаточно высоким. Сочетание активного спроса и ограниченного предложения продолжает подталкивать цены вверх.

По данным EastFruit, если нынешние темпы продаж сохранятся, украинские фермеры планируют и дальше повышать отпускные цены на капусту.