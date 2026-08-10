Сезонний спад цін: які овочі та фрукти різко подешевшали в Україні

В Україні минулого тижня змінилися ціни на овочі, фрукти та ягоди. Зокрема, помітно подешевшали помідори, огірки, кавуни та дині. Водночас зросла вартість картоплі, капусти та деяких ягід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Головне: Дешеві літні хіти: На ринку зафіксовано нову хвилю падіння цін - дешевшають помідори, огірки та кавуни.

На ринку зафіксовано нову хвилю падіння цін - дешевшають помідори, огірки та кавуни. Що подорожчало: Попри загальне здешевлення більшості овочів, зросла вартість картоплі, білокачанної капусти та столового буряка.

Попри загальне здешевлення більшості овочів, зросла вартість картоплі, білокачанної капусти та столового буряка. Ситуація у ягідному сегменті: Дешевшають дині, яблука та полуниця. Водночас суттєво подорожчали черешня, а також малина й ожина.

Дешевшають дині, яблука та полуниця. Водночас суттєво подорожчали черешня, а також малина й ожина. Бестселери ринку: Томати та кавуни залишаються абсолютними лідерами за обсягами пропозиції й продажів на українському ринку.

Томати та кавуни залишаються абсолютними лідерами за обсягами пропозиції й продажів на українському ринку. Рекорд ринку: Завдяки високій активності українських продавців торговий майданчик EastFruit оновив річний рекорд за кількістю оголошень.

Які овочі подешевшали

В Україні продовжують дешевшати овочі "борщового набору". Винятком став столовий буряк, який подорожчав.

Намітилася нова хвиля зниження цін на помідори. За даними EastFruit, зараз їх продають по 30-40 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціна становила 45-65 гривень.

Також подешевшали:

огірки - 8-25 гривень за кілограм проти 15-30 гривень тижнем раніше;

- 8-25 гривень за кілограм проти 15-30 гривень тижнем раніше; солодкий перець - 30-70 гривень за кілограм проти 30-85 гривень;

- 30-70 гривень за кілограм проти 30-85 гривень; баклажани - 20-28 гривень за кілограм проти 20-30 гривень;

- 20-28 гривень за кілограм проти 20-30 гривень; кабачки - 20-27 гривень за кілограм проти 23-30 гривень;

- 20-27 гривень за кілограм проти 23-30 гривень; гострий перець - 100-260 гривень за кілограм проти 110-300 гривень;

- 100-260 гривень за кілограм проти 110-300 гривень; часник - 45-130 гривень за кілограм проти 50-130 гривень;

- 45-130 гривень за кілограм проти 50-130 гривень; цукрова кукурудза - 9-12 гривень за штуку проти 10-13 гривень;

- 9-12 гривень за штуку проти 10-13 гривень; зелена цибуля - 165-180 гривень за кілограм проти 180-220 гривень;

- 165-180 гривень за кілограм проти 180-220 гривень; салат - 80-100 гривень за кілограм проти 90-100 гривень.

Водночас подорожчали картопля - 9-28 гривень за кілограм, білокачанна капуста - 15-20 гривень за кілограм та столовий буряк - 11-14 гривень за кілограм.

Ціни на цвітну капусту становили 48-52 гривень за кілограм, броколі - 55-65 гривень за кілограм. Кріп та петрушка за тиждень не змінилися - 145-155 гривень за кілограм та 105-115 гривень за кілограм відповідно.

Що відбувається з фруктами та ягодами

У фруктово-ягідному сегменті продовжують дешевшати кавуни та дині.

Кавуни зараз продають по 7-10 гривень за кілограм, а дині - по 18-28 гривень за кілограм.

Також подешевшали:

яблука - 28-50 гривень за кілограм;

- 28-50 гривень за кілограм; груші - 30-50 гривень за кілограм;

- 30-50 гривень за кілограм; садова полуниця - 140-170 гривень за кілограм;

- 140-170 гривень за кілограм; абрикоси - 40-75 гривень за кілограм.

Водночас подорожчали черешня - 130-170 гривень за кілограм, малина - 200-270 гривень за кілограм та ожина - 200-270 гривень за кілограм.

Нектарини продавали по 50-65 гривень за кілограм, персики - по 30-70 гривень за кілограм, сливи - по 20-75 гривень за кілограм, вишні - по 110-130 гривень за кілограм, лохину - по 140-180 гривень за кілограм.

Імпортні фрукти за тиждень практично не змінилися в ціні: апельсини коштували 50-130 гривень за кілограм, лимони - 100-120 гривень за кілограм, банани - 60-70 гривень за кілограм.

Помідори та кавуни залишаються серед лідерів продажів

Пропозиція помідорів продовжує зростати, тому вони залишаються найбільш продаваним товаром в овочевому сегменті. Також збільшується кількість продажів овочів "борщової групи", а огірків минулого тижня пропонували більше, ніж тижнем раніше.

Кавун залишається товаром №1 торгового майданчика EastFruit за кількістю розміщених оголошень. Активні продажі ведуть українські учасники. Кількість продавців дині за тиждень зросла у півтора раза.

Також продовжують зростати продажі ранніх яблук. Натомість кількість продавців сливи, персика та абрикоса скоротилася.

Україна оновила рекорд за кількістю оголошень

Минулого тижня на EastFruit Trade Platform свою продукцію продавали та купували учасники з 10 країн. Кількість розміщених оголошень завдяки зростанню продажів з України оновила черговий рекорд цього року.

До п'ятірки країн із найбільшою кількістю оголошень увійшли Україна, Узбекистан, Туреччина, Іран та Єгипет.

Найбільшим попитом серед покупців користувалися помідори та огірки. Також активно шукали кавуни, а учасники з Румунії - постачальників чорниці.