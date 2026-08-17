ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні стрімко дорожчає капуста: скільки коштує кілограм і чому ростуть ціни

17:52 17.08.2026 Пн
2 хв
Чому фермери планують чергове підвищення цін?
aimg Тетяна Веремєєва
В Україні стрімко дорожчає капуста: скільки коштує кілограм і чому ростуть ціни Фото: В Україні дорожчає капуста (freepik.com)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

В Україні почала стрімко дорожчати білокачанна капуста нового врожаю. Ціни вже помітно перевищують показники минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EastFruit.

Головне:

  • Стрімке зростання цін: Білокачанна капуста нового врожаю за останній тиждень подорожчала в середньому на 37%, а порівняно з минулим роком - на 59%.
  • Дефіцит на ринку: Продаж ранніх сортів капусти вже завершився, а масовий збір пізніх сортів ще не розпочався.
  • Вплив спеки та шкідників: Через аномальну спеку дозрівання врожаю затримується, а поширення хвороб зіпсувало якість частини овочів, зменшивши обсяги якісного товару.
  • Прогноз на майбутнє: Попит на капусту залишається високим, тому фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни.

Скільки зараз коштує капуста

Наразі українські господарства пропонують білокачанну капусту по 15-22 гривень за кілограм. У середньому це на 37% дорожче, ніж тижнем раніше.

Тоді максимальна ціна на цю продукцію не перевищувала 18 гривень за кілограм.

При цьому нинішні ціни вже в середньому на 59% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Чому капуста дорожчає

Головною причиною зростання цін аналітики називають дефіцит пропозиції на українському ринку.

Більшість господарств уже завершили сезон продажу ранніх сортів капусти, а пізні сорти ще не почали масово надходити у продаж. Ситуацію ускладнила спекотна погода, через яку дозрівання нового врожаю дещо сповільнилося.

Водночас на полях поширюються хвороби та шкідники, через що якість частини врожаю погіршилася. Як наслідок, якісної капусти на ринку стає менше, що також дозволяє виробникам підвищувати ціни.

Ціни можуть зрости ще більше

Попит на білокачанну капусту при цьому залишається досить високим. Поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції продовжує підштовхувати ціни вгору.

За даними EastFruit, якщо нинішні темпи продажів збережуться, українські фермери планують і надалі підвищувати відпускні ціни на капусту.

Раніше РБК-Україна писало про актуальні ціни на базові продукти в чотирьох великих супермаркетах - "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан" - станом на 17 серпня. Загалом ціни на хліб та соняшникову олію суттєво не змінилися, тоді як яйця в АТБ і Novus подорожчали після завершення акцій, а в Novus знову з'явилася гречка.

Також ми розповідали, як змінюються ціни на овочі в Україні влітку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Ціни Капуста
Новини
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Причиною падіння Су-24М на Хмельниччині міг бути птах
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна