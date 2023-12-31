ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: інструкція

Неділя 31 грудня 2023 09:00
UA EN RU
В Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло: інструкція Фото: в Україні стартують виплати компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні розпочали виплачувати компенсації тим українцям, чиє житло зруйнували росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Для того щоб отримати житловий сертифікат та придбати нове житло необхідно:

  • подати інформаційне повідомлення про знищене житло через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса;
  • подати заяву на отримання житлового сертифіката через застосунок "Дія" в розділі "єВідновлення";
  • комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує заяву і формує житловий сертифікат;
  • у сертифікаті буде вказана точна сума компенсації від держави на яку можна розраховувати;
  • обравши житло і домовившись з продавцем про купівлю, потрібно подати заяву на бронювання коштів через застосунок "Дія";
  • тепер потрібно звернутись до нотаріуса чи державного реєстратора і припинити право власності на знищене житло;
  • після цього нотаріус зможе оформити угоду купівлі-продажу.

З переліком нотаріусів, які підключені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, можна ознайомитись за посиланням.

Якщо обрана вартість нерухомості вища ніж вартість сертифіката - можна доплатити з власних коштів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки
Запускали з трьох напрямків. В Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес