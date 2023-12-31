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В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье: инструкция

Воскресенье 31 декабря 2023 09:00
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В Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье: инструкция Фото: в Украине стартуют выплаты компенсаций за разрушенное в результате войны жилье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине начали выплачивать компенсации украинцам, чье жилье разрушили россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Для того чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новое жилье необходимо:

  • подать информационное сообщение об уничтоженном жилье через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса;
  • подать заявление на получение жилищного сертификата через приложение "Дія" в разделе "єВідновлення";
  • комиссия органа местного самоуправления обрабатывает заявление и формирует жилищный сертификат;
  • в сертификате будет указана точная сумма компенсации от государства на которую можно рассчитывать;
  • выбрав жилье и договорившись с продавцом о покупке, нужно подать заявление на бронирование средств через приложение "Дія";
  • теперь нужно обратиться к нотариусу или государственному регистратору и прекратить право собственности на уничтоженное жилье;
  • после этого нотариус сможет оформить сделку купли-продажи.

С перечнем нотариусов, которые подключены к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества, можно ознакомиться по ссылке.

Если выбранная стоимость недвижимости выше, чем стоимость сертификата - можно доплатить из собственных средств.

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