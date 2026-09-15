В Україні стартував додатковий набір до магістратури: до якої дати можна подати заяву

Хто може вступити

Друга хвиля зарахування на контракт стосується вступників на магістратуру, які не отримали рекомендації за заявами з пріоритетами, поданими з 7 до 22 серпня.

Також до цієї категорії належать вступники, які отримали рекомендацію на бюджет або контракт, але не виконали вимог для зарахування і не підтвердили бажання навчатися за наданою рекомендацією.

Подати заяву та взяти участь у конкурсному відборі вступники можуть до 15 жовтня. При цьому важливо, щоб в абітурієнта залишилися невикористані заяви з 10 можливих.

Для вступу використовуватимуть результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту, складеного безпосередньо у закладі вищої освіти.

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб завершився 14 вересня. Для участі у відборі на бюджет потрібно було мати щонайменше 130 балів.