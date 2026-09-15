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В Украине стартовал дополнительный набор в магистратуру: к какой дате можно подать заявление

14:29 15.09.2026 Вт
2 мин
Кто из абитуриентов может воспользоваться этой возможностью?
aimg Василина Копытко
Сейчас на магистратуру можно поступить только на контрактную форму (фото: Getty Images)

В Украине начался дополнительный прием заявлений для поступления в магистратуру на контракт. Дополнительные сроки приема документов, конкурсного отбора и зачисления заведения высшего образования определяют самостоятельно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Кто может поступить

Вторая волна зачисления на контракт касается поступающих на магистратуру, не получивших рекомендации по заявлениям с приоритетами, поданным с 7 по 22 августа.

Также к этой категории относятся поступающие, получившие рекомендацию на бюджет или контракт, но не выполнившие требования для зачисления и не подтвердившие желание учиться по предоставленной рекомендации.

Подать заявление и принять участие в конкурсном отборе поступающие могут до 15 октября. При этом важно, чтобы у абитуриента остались неиспользованные заявления из 10 возможных.

Для поступления будут использовать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) или профессионального экзамена, сданного непосредственно в учреждении высшего образования.

Зачисление на обучение за средства физических или юридических лиц завершилось 14 сентября. Для участия в отборе на бюджет нужно было иметь не менее 130 баллов.

Сколько стоит магистратура в Украине.

В 2026 году цены на отдельные магистерские программы в некоторых ЗВО превышают 200 тысяч гривен в год. В частности, направление "Науки о данных" в Украинском католическом университете стоит 260 тыс. грн. в год.

В то же время, за магистратуру на некоторых других специальностях придется платить менее чем за 50 тысяч. Столько стоят металлургия, агрономия, экология.

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