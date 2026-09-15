В Украине стартовал дополнительный набор в магистратуру: к какой дате можно подать заявление

Кто может поступить

Вторая волна зачисления на контракт касается поступающих на магистратуру, не получивших рекомендации по заявлениям с приоритетами, поданным с 7 по 22 августа.

Также к этой категории относятся поступающие, получившие рекомендацию на бюджет или контракт, но не выполнившие требования для зачисления и не подтвердившие желание учиться по предоставленной рекомендации.

Подать заявление и принять участие в конкурсном отборе поступающие могут до 15 октября. При этом важно, чтобы у абитуриента остались неиспользованные заявления из 10 возможных.

Для поступления будут использовать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) или профессионального экзамена, сданного непосредственно в учреждении высшего образования.

Зачисление на обучение за средства физических или юридических лиц завершилось 14 сентября. Для участия в отборе на бюджет нужно было иметь не менее 130 баллов.