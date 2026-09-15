В Украине стартовал дополнительный набор в магистратуру: к какой дате можно подать заявление
В Украине начался дополнительный прием заявлений для поступления в магистратуру на контракт. Дополнительные сроки приема документов, конкурсного отбора и зачисления заведения высшего образования определяют самостоятельно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Кто может поступить
Вторая волна зачисления на контракт касается поступающих на магистратуру, не получивших рекомендации по заявлениям с приоритетами, поданным с 7 по 22 августа.
Также к этой категории относятся поступающие, получившие рекомендацию на бюджет или контракт, но не выполнившие требования для зачисления и не подтвердившие желание учиться по предоставленной рекомендации.
Подать заявление и принять участие в конкурсном отборе поступающие могут до 15 октября. При этом важно, чтобы у абитуриента остались неиспользованные заявления из 10 возможных.
Для поступления будут использовать результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) или профессионального экзамена, сданного непосредственно в учреждении высшего образования.
Зачисление на обучение за средства физических или юридических лиц завершилось 14 сентября. Для участия в отборе на бюджет нужно было иметь не менее 130 баллов.
Сколько стоит магистратура в Украине.
В 2026 году цены на отдельные магистерские программы в некоторых ЗВО превышают 200 тысяч гривен в год. В частности, направление "Науки о данных" в Украинском католическом университете стоит 260 тыс. грн. в год.
В то же время, за магистратуру на некоторых других специальностях придется платить менее чем за 50 тысяч. Столько стоят металлургия, агрономия, экология.