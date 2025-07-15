В Україні стартували рейдові перевірки водіїв: для чого це потрібно

В Україні розпочалися масштабні перевірки пасажирських перевізників у межах профілактичної кампанії "Перевізник - літо 2025". Її мета - посилити безпеку автоперевезень через зростання кількості аварій за участю ліцензованих перевізників.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укртрансбезпеку".
За даними відомства, у першому півріччі 2025 року в ДТП за участю ліцензованих перевізників постраждали 466 пасажирів. Це більше, ніж за аналогічні періоди у 2024 (433 постраждалих) та 2023 роках (343 постраждалих).
Профілактичні заходи триватимуть у два етапи:
На першому етапі плануються робочі зустрічі та створення спільних мобільних груп із представників "Укртрансбезпеки", поліції, податкової та місцевої влади.
Під час перевірок особливу увагу приділятимуть:
Кампанія має на меті не лише контроль, а й профілактику - щоб мінімізувати аварії та гарантувати безпечні поїздки для українців у літній сезон.
Нагадаємо, у Львові водія автобуса №51 звільнили за неповагу до загальнонаціональної хвилини мовчання. Він відмовився зупинити транспорт і грубо відповів пасажирам. У міськраді заявили, що така поведінка неприпустима, а перевізник уже зняв водія з рейсу. Компанія перепросила й наголосила, що це питання принципове.
РБК-Україна також писало про обов’язкове використання покажчиків повороту перед маневрами. Недотримання правил загрожує аваріями та штрафом 510 гривень. Сигнал слід подавати завчасно й вимикати після завершення маневру.
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