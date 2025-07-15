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В Украине стартовали рейдовые проверки водителей: для чего это нужно

Фото: В Украине начали проверять водителей общественного транспорта (facebook.com/DSBT.UA)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начались масштабные проверки пассажирских перевозчиков в рамках профилактической кампании "Перевозчик - лето 2025". Ее цель - усилить безопасность автоперевозок из-за роста количества аварий с участием лицензированных перевозчиков.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность".

Почему это важно

По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года в ДТП с участием лицензированных перевозчиков пострадали 466 пассажиров. Это больше, чем за аналогичные периоды в 2024 (433 пострадавших) и 2023 годах (343 пострадавших).

Как будут проходить проверки

Профилактические мероприятия будут проходить в два этапа:

  • подготовительный этап - с 10 до 18 июля 2025 года;
  • практический этап - с 21 июля по 10 августа 2025 года.

На первом этапе планируются рабочие встречи и создание совместных мобильных групп из представителей "Укртрансбезопасности", полиции, налоговой и местной власти.

На что будут обращать внимание

Во время проверок особое внимание будут уделять:

  • уровню аварийности в регионах;
  • количеству нарушений транспортного законодательства;
  • местам посадки и высадки пассажиров;
  • маршрутам перевозчиков, которые маскируют регулярные рейсы под нерегулярные.

Кампания имеет целью не только контроль, но и профилактику - чтобы минимизировать аварии и гарантировать безопасные поездки для украинцев в летний сезон.

Напомним, во Львове водителя автобуса №51 уволили за неуважение к общенациональной минуте молчания. Он отказался остановить транспорт и грубо ответил пассажирам. В горсовете заявили, что такое поведение недопустимо, а перевозчик уже снял водителя с рейса. Компания принесла извинения и подчеркнула, что этот вопрос принципиальный.

РБК-Украина также писало об обязательном использовании указателей поворота перед маневрами. Несоблюдение правил грозит авариями и штрафом 510 гривен. Сигнал следует подавать заблаговременно и выключать после завершения маневра.

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