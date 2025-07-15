В Украине стартовали рейдовые проверки водителей: для чего это нужно

В Украине начались масштабные проверки пассажирских перевозчиков в рамках профилактической кампании "Перевозчик - лето 2025". Ее цель - усилить безопасность автоперевозок из-за роста количества аварий с участием лицензированных перевозчиков.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укртрансбезопасность" .

Почему это важно

По данным ведомства, в первом полугодии 2025 года в ДТП с участием лицензированных перевозчиков пострадали 466 пассажиров. Это больше, чем за аналогичные периоды в 2024 (433 пострадавших) и 2023 годах (343 пострадавших).

Как будут проходить проверки

Профилактические мероприятия будут проходить в два этапа:

подготовительный этап - с 10 до 18 июля 2025 года;

практический этап - с 21 июля по 10 августа 2025 года.

На первом этапе планируются рабочие встречи и создание совместных мобильных групп из представителей "Укртрансбезопасности", полиции, налоговой и местной власти.

На что будут обращать внимание

Во время проверок особое внимание будут уделять:

уровню аварийности в регионах;

количеству нарушений транспортного законодательства;

местам посадки и высадки пассажиров;

маршрутам перевозчиков, которые маскируют регулярные рейсы под нерегулярные.

Кампания имеет целью не только контроль, но и профилактику - чтобы минимизировать аварии и гарантировать безопасные поездки для украинцев в летний сезон.