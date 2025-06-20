ООН продовжує допомогу українцям: Зеленський назвав суму цього року

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу президента.

Під час зустрічі із виконавчою директоркою ВПП ООН Сінді Маккейн Зеленський подякував за допомогу. Упродовж 2022-2024 рр. її загальна сума склала 2,2 млрд доларів, ще 767 млн доларів заплановано на цей рік.

Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку українських шкіл: облаштування укриттів, допомогу з фінансуванням харчування для учнів 5-11-х класів та забезпечення шкільними автобусами.

Зеленський і Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми «Зерно з України», яка має підтримку вже понад 20 країн. Вона дуже важлива для держав Африки, Близького Сходу, загалом для Глобального Півдня та всього світу.

Президент наголосив, що завдяки ініціативі "Продовольство з України" наша держава також змогла допомогти людям у Сирії. Попри війну Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки й готова робити ще більше.