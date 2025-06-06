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Держава виплатить дітям по 50 тисяч гривень: хто отримає допомогу

П'ятниця 06 червня 2025 16:17
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Держава виплатить дітям по 50 тисяч гривень: хто отримає допомогу Фото: Повернення дітей із ТОТ (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні запровадили одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 гривень для дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації чи примусового переміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Як пояснили у відомстві, ці кошти мають допомогти батькам або законним представникам створити належні умови для адаптації дитини після повернення. Водночас ця допомога не впливає на інші соціальні виплати або субсидії.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати кошти, слід звернутись до Державної служби України у справах дітей.

Для кожної дитини, яка повертається, складається індивідуальний план підтримки, що включає три рівні допомоги: короткострокову, середньострокову та довгострокову. Залежно від потреб, дитина та її родина можуть отримати:

  • соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні й юридичні послуги;
  • підтримку для родини або влаштування дитини в сімейну форму виховання у разі відсутності батьків.

Це рішення є частиною державної стратегії реінтеграції дітей і забезпечення їхнього права на безпечне дитинство в Україні.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей.

Пізніше Дмитро Лубінець розповів, що Росія через псевдоблагодійні фонди намагається зірвати процес повернення українських дітей з окупованих територій та РФ. Один із таких фондів спершу співпрацював з Офісом омбудсмена, але згодом намагався отримати доступ до чутливої інформації, тиснув на учасників процесу та поширював дезінформацію. Лубінець вважає це частиною інформаційної операції РФ для дискредитації українських інституцій.

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