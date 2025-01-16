В Україні стартує безкоштовна підготовка муніципальних нянь: як здобути нову професію

В Україні стартує курс підготовки для муніципальних нянь. Нову професію можуть здобути 45 учасників навчального проекту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
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Безкоштовний навчальний проект "Школа нянь" було розроблено для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері догляду за дітьми віком від народження до 3 років.
Його основні завдання:
Варто зазначити, що цей курс професійної підготовки:
Стати учасником проекту можуть українці, які бажають:
Для цього потрібно заповнити форму для попередньої реєстрації.
Планується, що до участі в безкоштовному навчанні будуть відібрані 45 учасників.
Уточнюється, що програма стартує в лютому 2025 року.
"Після старту програми координатор проекту розгляне вашу заявку та додатково зв'яжеться з вами щодо результатів відбору на програму та дати початку навчання", - пояснили українцям.
Зазначимо, що соціальна програма для підтримки батьків "Муніципальна няня" (як новий вид соціальної допомоги) була запроваджена в Україні з січня 2019 року. Йдеться про компенсацію витрат на няню - у разі укладення відповідного договору.
Раніше такою послугою могли скористатися лише батьки (опікуни) дитини, яка потребує додаткового догляду, або ж батьки (опікуни), які є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до 3-х років.
Однак згодом Кабінет міністрів вніс до програми деякі зміни:
Така ініціатива має на меті усунення бар'єрів у доступі батьків до роботи та економічної незалежності, а дітей - до отримання належного догляду і розвитку (що є одним з аспектів в межах виконання Національної стратегії створення безбар'єрного простору).
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