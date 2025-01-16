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В Україні стали частіше шукати працівників для віддаленої роботи: яку зарплату пропонують

Четвер 16 січня 2025 11:32
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В Україні стали частіше шукати працівників для віддаленої роботи: яку зарплату пропонують Фото: Віддалена робота (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ринок праці демонструє активний розвиток у сегменті віддаленої зайнятості. Протягом року кількість вакансій для дистанційної роботи зросла на третину, але попит на таку роботу серед пошукачів знижується.

Про це РБК-Україна розповідає із посиланням на дані OLX Робота.

У 2024 році на порталі спостерігалося значне зростання кількості вакансій віддаленої роботи – на 31% у порівнянні з попереднім роком. Однак попит на такі пропозиції серед пошукачів трохи знизився – на 3%.

Медіанна зарплата для віддаленої роботи становить 19 100 грн, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Популярними серед пошукачів є вакансії менеджера інтернет-магазину, копірайтера та пакувальника.

Загалом зараз в Україні найважче знайти працівників у сферах аудиту, фармації, стоматології, а також на посади автоелектриків і конструкторів.

Ситуація у великих містах:

  • у Києві кількість вакансій зросла на 19%, але відгуків поменшало на 6%;
  • у Львові оголошень стало на 10% менше, проте відгуків додалося на 11%;
  • у Дніпрі відзначено зростання як кількості вакансій (+6%), так і відгуків (+8%).

В Україні стали частіше шукати працівників для віддаленої роботи: яку зарплату пропонують

Як змінилася ситуація на ринку праці у 2024 році (інфографіка OLX Робота)

Раніше РБК-Україна розповідало, що середній розмір заробітної плати у вакансіях на Єдиному порталі вакансій на початок січня 2025 року зріс до 23 тисяч гривень. Торік цей показник становив 18 тисяч гривень. Найбільше платять спеціалістам у таких сферах: ІТ, нерухомість, HR, автобізнес, зв’язок, логістика і транспорт, сфера послуг. Найнижчі зарплати у сфері клінінгу та благоустрою.

Зазначимо, війна в Україні значно змінила ринок праці, змушуючи багатьох жінок освоювати професії, які традиційно вважалися "чоловічими", через нестачу спеціалістів. Дефіцит кадрів спостерігається у багатьох галузях. Раніше ми ділилися, які фахівці найбільш затребувані.

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