В Украине стартует бесплатная подготовка муниципальных нянь: как получить новую профессию

В Украине стартует курс подготовки для муниципальных нянь. Новую профессию могут получить 45 участников учебного проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
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Бесплатный учебный проект "Школа нянь" был разработан для подготовки квалифицированных специалистов в сфере ухода за детьми в возрасте от рождения до 3 лет.
Его основные задачи:
Стоит отметить, что этот курс профессиональной подготовки:
Стать участником проекта могут украинцы, которые желают:
Для этого нужно заполнить форму для предварительной регистрации.
Планируется, что к участию в бесплатном обучении будут отобраны 45 участников.
Уточняется, что программа стартует в феврале 2025 года.
"После старта программы координатор проекта рассмотрит вашу заявку и дополнительно свяжется с вами относительно результатов отбора на программу и даты начала обучения", - объяснили украинцам.
Отметим, что социальная программа для поддержки родителей "Муниципальная няня" (как новый вид социальной помощи) была введена в Украине с января 2019 года. Речь идет о компенсации расходов на няню - в случае заключения соответствующего договора.
Ранее такой услугой могли воспользоваться только родители (опекуны) ребенка, который нуждается в дополнительном уходе, или же родители (опекуны), которые являются лицами с инвалидностью I или II группы и имеют ребенка до 3-х лет.
Однако позже Кабинет министров внес в программу некоторые изменения:
Такая инициатива имеет целью устранение барьеров в доступе родителей к работе и экономической независимости, а детей - к получению надлежащего ухода и развития (что является одним из аспектов в рамках выполнения Национальной стратегии создания безбарьерного пространства).
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