ua en ru
Нд, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Муніципальна няня". В Україні діє соціальна програма для підтримки батьків: як оформити

Україна, Неділя 16 червня 2024 21:49
UA EN RU
"Муніципальна няня". В Україні діє соціальна програма для підтримки батьків: як оформити Фото: в Україні діє соціальна програма для підтримки батьків (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Уже кілька років в Україні діє соціальна програма для підтримки батьків "Муніципальна няня". Від початку повномасштабного вторгнення Росії дана програма активно розширюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації нині в Україні дуже багато родин з дітьми потребують більше підтримки та допомоги. Багато хто переїхав з постраждалих регіонів. Їм потрібно облаштовувати життя на новому місці, шукати роботу, можливо перенавчатись. Це в рази складніше зробити, якщо немає на кого залишити дитину.

"Щоб допомогти таким родинам, підтримати їх, Уряд розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься послуга “муніципальна няня”, - пояснили в міністерстві.

Хто і як може скористатись послугою

Щоб скористатися послугою, родині потрібно:

  • знайти помічника чи помічницю по догляду за дитиною
  • укласти договір на надання послуг і подати документи на оплату.

Водночас в міністерстві повідомили, що зараз батьки можуть скористатися послугою “муніципальна няня” для дитини до 6 років, якщо в їхній громаді не працюють дошкільні заклади.

Нагадаємо, ми писали, про те, як побудувати розпорядок дня для дитини влітку.

Ми також пояснювали, як діяти під час відключень світла, якщо ваша дитина боїться темряви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
няня Діти
NEWS
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку