В Україні стали частіше шукати працівників для віддаленої роботи: яку зарплату пропонують

У 2024 році на порталі спостерігалося значне зростання кількості вакансій віддаленої роботи – на 31% у порівнянні з попереднім роком. Однак попит на такі пропозиції серед пошукачів трохи знизився – на 3%.

Медіанна зарплата для віддаленої роботи становить 19 100 грн, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Популярними серед пошукачів є вакансії менеджера інтернет-магазину, копірайтера та пакувальника.

Загалом зараз в Україні найважче знайти працівників у сферах аудиту, фармації, стоматології, а також на посади автоелектриків і конструкторів.

Ситуація у великих містах:

у Києві кількість вакансій зросла на 19%, але відгуків поменшало на 6%;

у Львові оголошень стало на 10% менше, проте відгуків додалося на 11%;

у Дніпрі відзначено зростання як кількості вакансій (+6%), так і відгуків (+8%).

Як змінилася ситуація на ринку праці у 2024 році (інфографіка OLX Робота)